"Арсенал-Киев" сенсационно победил "Десну" в чемпионате Украины: видео

"Арсенал Киев" в рамках 26-го тура чемпионата Украины неожиданно победил черниговскую "Десну" в Киеве. "Канонирам" хватило двух голов, чтобы преодолеть черниговцев.

Арсенал-Киев – Десна 2:0

Голы: Авагимян, 11, Ореховский, 27 (пен.)

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В двадцать шестом туре чемпионата Украины встретились две команды, которые находятся на разных полюсах в турнирной таблице группы вылета. "Десна" удерживает первое место и практически гарантировала себе сохранение прописки в УПЛ. В то же время "Арсенал-Киев" пытается выбраться наверх со дна турнирной таблицы. "Канониры" в 2019 году выиграли уже три матча и догнали "Черноморец", а также подобрались к "Карпатам".

В первом тайме подопечные Игоря Леонова продемонстрировали, что для них три очка гораздо важнее, чем для "Десны". На 11 минуте счет в игре удалось открыть Авагимяну. Полузащитник великолепным ударом головой замкнул навес Калитвинцева. В середине тайма хозяева закрепили успех. Джаба Липартия заработал пенальти, который уверенно исполнил Ореховский – 2:0.

Арсенал-Киев – Десна – видео лучших моментов первого тайма

Во втором тайме "Десне" не удалось вернуться в игру и рассчитывать на камбэк. Футболисты киевского клуба играли очень уверенно и не позволили гостям из Чернигова создавать опасные моменты.

В то же время свои атаки проводил "Арсенал-Киев". В начале второго тайма мог забивать Калитвинцев. Липартия прекрасно отдал в штрафную на Владислава, который сразу пробил, но Литовка спас партнеров. Свой момент имел и Липартия. Осман навесил прямо на ногу Липартии в штрафной, но удар грузину не удался.

"Арсенал-Киев" сумел удержать счет и получить важнейшую победу. После этой игры киевляне поднялись на пятую позицию, которая предусматривает переходный матч с командой Первой лиги за право играть в УПЛ. "Десна" удерживает первое место в группе вылета.

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