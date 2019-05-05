"Арсенал-Киев" в большинстве уверенно победил "Карпаты" во Львове: видео

Львовские "Карпаты" проиграли в матче 27-го тура чемпионата Украины "Арсеналу-Киев". Львовяне пропустили по одному голу в каждом из таймов и не смогли отыграться.

Карпаты – Арсенал Киев 1:2

Голы: Онгла, 83 – Вакуленко, 10, Ковпак, 76

Удаление: Швед, 45+3 (Карпат)

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Львовские "Карпаты" и "Арсенал-Киев" являются прямыми конкурентами за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате Украины. Сейчас "львы" занимают четвертое место, а "канониры" – 5-е. Позиции, которые занимают клубы, предусматривают переходные матчи с командами Первой лиги. Победа нужна была обоим коллективам, учитывая, что свой матч не выиграл донецкий "Олимпик", который на четвертом месте.

Уже на старте матча гостям удалось забить гол. Вакуленко отметился в воротах Кучинского после передачи Авагимяна.

Видео гола Вакуленко

Ранний гол заставил раскрываться "Карпаты", поэтому "Арсенал-Киев" смог играть на контратаках. Однако "львы" не поразили своей игрой в атаке. Едва ли не единственную действительно опасную возможность в первом тайме на 39 минуте имел Ди Франко. Он мощно пробил по воротам Пидкивкы из пределов штрафной, однако вратарь справился с ударом. Перед самым перерывом "Карпаты" подвел Швед, который наиграл на удаление.

После перерыва "Карпаты" продолжили владеть территориальным преимуществом, однако атакам "львов" не хватало завершающего паса. Не лучшие дела в атаке были у "канониров", которые сосредоточились на оборонной работе. Первый полумомент во втором тайме был у львовян. На 69 минуте Мякушко навесил на Гуцуляка, однако Алексей сумел пробить только затылком и мяч полетел выше ворот. Через минуту дальний удар нанес Онгла, но снова выше.

Если "Карпаты" свои моменты не смогли реализовать, то киевляне были более точными. На 76 минуте ветеран украинского футбола Александр Ковпак легко забил второй гол в матче.

Видео голу Ковпака

На 83 минуте "Карпаты" сумели отыграть один гол. Свою фамилию на табло зажег Онгла.

Видео голу Онгла

До конца матча команды больше не забивали, а затем "Арсенал-Киев" победил 2:1.

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