Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео

"Арсенал-Киев" продолжает набирать очки и подниматься со дна турнирной таблицы. На этот раз "канониры" на своем поле обыграли полтавскую "Ворсклу".

Арсенал-Киев – Ворскла 1:0

Гол: Калитвинцев, 58

Удаление: Сапай, 82

Для полтавчан этот матч должен был быть довольно принципиальным. Ведь ничья против "Арсенал-Киев" в 22-м туре стоила команде место в топ-6 УПЛ. Поэтому вместо борьбы за место в еврокубках на следующий сезон, полтавчане вынуждены играть в нижней шестерке и бороться за выживание.

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Сам матч выдался не слишком богатым на моменты. Было больше борьбы чем ударов по воротам. Первый опасный момент команды создали в середине первого тайма. Но "канонир" Кадимян (предыдущим его клубом была именно полтавская "Ворскла") не реализовал выход один на один. Вскоре после его удара мяч попал в перекладину.

На это полтавчане ответили ударом Шехича. Но нападающий не сумел пробить мимо голкипера в угол ворот.

Все в матче решил единственный гол, который забил Калитвинцев во втором тайме. Полузащитник точно пробил со штрафного – мяч от перекладины опустился за линией ворот, после этого снова ударился о перекладину и вылетел в поле.

Доигрывала "Ворскла" этот матч в меньшинстве. На 82-й минуте с поля был удален Сапай. И именно после этого у полтавчан было несколько возможностей забить. Но сравнять счет им не удалось.

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"Арсенал" приобретает другую подряд победу в чемпионате, и первую на своем поле. Команда поднимается с последнего места. Но еще может обойти "Черноморец", который сыграет с "Олимпиком".