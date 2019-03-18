"Ворскла" упустила победу над "Арсеналом" и вылетела из топ-6: видео

Полтавской "Ворскле" в матче против "Арсенала" нужна была только победа. И полтавская команда была близка к этому. Но не удержала приемлемый результат.

Арсенал-Киев – Ворскла 2:2

Голы: Вакуленко, 8, 89 (пен) – Шарпар, 24 (пен), 56 (пен)

Главная интрига в этом матче была в том, сумеет ли "Ворскла" обыграть аутсайдера УПЛ и попасть в топ-6. Поэтому за этим матчем пристально следили в Полтаве и Мариуполе. Игроки азовской команды (Федорчук, Зубков и Борячук) даже присутствовали на этом матче.

Уже на 2-й минуте "Ворскла" могла выйти вперед. Но Пидкивка спас после удара Артура. И на 8-й минуте вперед вышел "Арсенал". После подачи с углового Вакуленко пробил точно в нижний угол ворот. Шуст даже не среагировал на этот удар.

Сравняла счет "Ворскла" на 23-й минуте. Шарпар отличился с пенальти, который назначили за фол Дубинчака.

Видео моментов первого тайма матча Арсенал – Ворскла

Он же забьет и во втором тайме. И тоже с пенальти. И таким образом выведет "Ворсклу" вперед. А до этого будет желтая карточка у Коломойца за толкотню в штрафной. И сейв Пидкивки после удара со штрафного.

Когда матч приближался к окончанию, был назначен третий пенальти в этой игре. Но на этот раз в ворота "Ворсклы", за фол Сакива. Вакуленко не дал шансов Шусту, сравняв счет в матче.

Видео моментов второго тайма матча Арсенал – Ворскла

"Ворскла" сыграла вничью и заняла итоговое седьмое место. Зато "Мариуполь" поднялся в топ-6 и продолжит борьбу за еврокубки. "Арсенал" же и дальше на последнем месте и будет бороться за сохранение места в УПЛ.