Арсенал – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Арсенал - Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч АПЛ 2018/2019
Арсенал – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Противостояние "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" станет главным матчем 30 тура чемпионата Англии. Посмотреть матч можно в Украине по телевидению и онлайн.

Правами на показ матчей АПЛ владеет "Медиа группа Украина". Поэтому поединок будут транслировать на канале "Футбол 2". Начало трансляции в 18:25, сама игра начнется в 18:30.

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Кроме того, матчу будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется в 18:00. В ней ведущие и болельщики в футбольном пабе попытаются спрогнозировать исход матча.

Смотреть онлайн матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции на этом сайте платный. Месячный абонемент стоит 69 гривен в месяц. Однако он дает возможность легально смотреть и другие матчи чемпионатов Украины, Англии и Италии, а также противостояние Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матч "Арсеанл" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 10 марта. Начало в 18:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Арсенал
Источник: 24 Канал
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