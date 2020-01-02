"Арсенал" в зрелищной игре победил "Манчестер Юнайтед": видео

В первый день нового года лондонский "Арсенал" одержал победу в рамках АПЛ. "Канониры" в 21 туре победили "Манчестер Юнайтед".

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Пепе, 8, Папастатопулос, 43

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Гости лучше начали игру. Первый момент был у Фреда, который развернул быструю контратаку. Она завершилась ударом Решфорда, но прицельный удар потянул Лено.

"Манчестер Юнайтед" упустил еще несколько быстрых контрвыпадов, а хозяева забили чуть ли не с первой атаки. Колашинац прошел левым флангом и прострелил в центр штрафной. Мяч отлетел к Николя Пепе, который расстреливал Де Хеа без всякой опеки.

"Арсенал" имел еще несколько моментов, но сумел удвоить преимущество только перед перерывом. Папастатопулос сумел занести мяч в сетку ворот после углового.

Второй тайм команда Уле Гуннара Сульшера также начала лучше и сумела зажать "Арсенал". Однако моменты МЮ не несли чрезвычайно серьезной угрозы.

Таким образом, Микель Артета сумел одержать первую победу во главе "Арсенала".

Арсенал – Манчестер Юнайтед видеообзор матча