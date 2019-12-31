Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ

В первый день нового года футбольных болельщиков ждет интересное противостояние. "Арсенал" в рамках 21 тура чемпионата Англии примет "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили шансы команд успешно начать 2020 год.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз

У лондонского клуба пока чтг крайне ужасная статистика. "Канониры" за 15 поединков получили только одну победу. Из-за этого "Арсенал" уволил Унаи Эмери с поста главного тренера и пригласил Микеля Артета.

Испанский специалист пока не вывел клуб из кризиса. Первую игру под руководством Артеты "Арсенал" сыграл вничью, а вторую – проиграл "Челси".

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Лучше ситуация у "красных дьяволов". Подопечные Уле Гуннара Сульшера выиграли два последних поединка и поднялись в турнирной таблице на пятом место.

Что интересно, в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити". Также МЮ единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля", сыграв вничью. С "Арсеналом" подопечные Сульшера также поделили очки в первом круге.

Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на то, что "Арсенал" является хозяином матча букмекеры считают фаворитом именно "Манчестер Юнайтед". Победу подопечных Уле Гуннара Сульшер специалисты оценили коэффициентом 2,47.

На дебютную победу Микель Артета во главе лондонцев эксперты "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 2,72. Ничья в матче – 3,60.

Прогноз Pari Match

В первом круге команды разошлись ничьей 1:1 на "Олд Траффорд". Коэффициент на то, что игра снова завершится ничьей 1:1 – 7,60. Последнюю же игру в Лондоне выиграли "канониры" со счетом 2:0.

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Коэффициент, что "Арсенал" вновь одолеет МЮ с таким результатом – 15,5. А "красным дьяволом" дважды подряд удалось преодолеть лондонцев со счетом 1:3. Коэффициент на победу гостей с таким счетом – 17.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Арсенала" в АПЛ является габонець Пьер-Эмерик Обамеянг. Он уже успел забить 13 голов. Коэффициент на то, что Обамеянг сумеет отличиться в воротах МЮ – 2.

На гол меньше Обамеянга забил лидер "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд. Коэффициент на то, что Решфорд забьет в ворота "Арсенала" – 2.

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.