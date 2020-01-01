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Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция

Лондонский "Арсенал" 1 января будет принимать "Манчестер Юнайтед" в рамках 20 тура АПЛ. Онлайн-трансляция поединка – в материале Спорт24.

У лондонского клуба сейчас крайне ужасная статистика. "Канониры" за 15 поединков одержали только одну победу. Из-за этого "Арсенал" уволил Унаи Эмери с поста главного тренера и пригласил Микеля Артету. Испанский специалист пока не вывел клуб из кризиса. Первую игру под руководством Артеты "Арсенал" сыграл вничью, а вторую – проиграл "Челси".

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У "красных дьяволов" ситуация лучше. Подопечные Уле Гуннара Сульшера выиграли два последних поединка и поднялись в турнирной таблице на 5-ю строчку.

Что интересно, в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити". Также МЮ – единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля", сыграв вничью. С "Арсеналом" подопечные Сульшера тоже поделили очки в первом круге.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед Арсенал
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