Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
Лондонский "Арсенал" 1 января будет принимать "Манчестер Юнайтед" в рамках 20 тура АПЛ. Онлайн-трансляция поединка – в материале Спорт24.
У лондонского клуба сейчас крайне ужасная статистика. "Канониры" за 15 поединков одержали только одну победу. Из-за этого "Арсенал" уволил Унаи Эмери с поста главного тренера и пригласил Микеля Артету. Испанский специалист пока не вывел клуб из кризиса. Первую игру под руководством Артеты "Арсенал" сыграл вничью, а вторую – проиграл "Челси".
Читайте также: Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ
У "красных дьяволов" ситуация лучше. Подопечные Уле Гуннара Сульшера выиграли два последних поединка и поднялись в турнирной таблице на 5-ю строчку.
Что интересно, в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити". Также МЮ – единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля", сыграв вничью. С "Арсеналом" подопечные Сульшера тоже поделили очки в первом круге.
Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция
Выбор редакции
-
Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фотосегодня , 12:17
-
Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году31 декабря 2019 , 19:00
-
Историческая медаль Пидручного и невероятная Харлан: главные победы 2019 года31 декабря 2019 , 13:00