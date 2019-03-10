"Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" Сульшера первое поражение в АПЛ: видео

Лондонский "Арсенал" на своем поле сумел обыграть "Манчестер Юнайтед". "Канонирам" для победы хватило по одному голу в каждом из таймов.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Джака, 12, Обамеянг, 69 (пен.)

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Обе команды получили шанс воспользоваться осечками главных конкурентов. "Челси" не смог победить "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Саутгемптону". Таким образом клубы получили шанс оторваться от "Челси" и максимально приблизиться к "Тоттенхэму". МЮ в случае победы мог обойти "шпор".

Первый действительно опасный момент возник у гостей. Ромелу Лукаку неплохо принял мяч и нанес удар с точки пенальти, но попал в перекладину. "Канониры" поняли намек МЮ и уже через несколько минут открыли счет в игре. Гранит Джака неожиданно решил ударить с дальней дистанции и застал врасплох Давида де Хеа. Испанский голкипер не сумел парировать удар швейцарца – 1:0.

Видео гола Джаки

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Пропущенный гол разозлил "красных дьяволов" и уже на 19 минуте счет должен был стать равным. Фред сумел переиграть голкипера лондонцев Лено, однако мяч попал в штангу. После этого игра несколько успокоилась и "Арсенал" полностью контролировал ход противостояния. В частности, "пушкари" остро атаковали флангами.

На 36 минуте "Манчестер Юнайтед" имел еще один опасный выпад. Лукаку обыграл Лено и с удобной позиции пробивал по воротам. Однако голкипер чудом помешал нападающему забить гол. Таким образом завершился первый тайм минимальной победой "Арсенала".

На старте второго тайма очередной момент упустил Лукаку. Бельгиец получил передачу и с нескольких метров не смог переиграть Лено. На 65 минуте немецкий голкипер не позволил отличиться Решфорду, "украв" у нападающего мяч прямо из ног.

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В свою очередь убийственными были атаки "канониров". На 68 минуте Ляказетт ворвался в оборонительные редуты гостей и заработал сомнительный пенальти. Нападающего сбил Фред. К отметке подошел Обамеянг и пробил по центру. Де Хеа бросился в угол и не смог отбить удар – 2: 0.

Видео гола Обамеянга

Уже через несколько минут "гармаши" могли прятать гостей из Манчестера. Ляказетт выскочил на свидание с вратарем "МЮ", но пробил мимо ворот. До конца матча ни одна из команд больше не отличились и "Арсенал" сумел победить 2:0.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" под руководство Уле Гуннара Сульшера еще не проигрывал в рамках АПЛ. До этого МЮ дважды сыграл вничью – с "Бернли" и "Ливерпулем". После этого матча "Арсенал" набрал 60 очков и поднялся на четвертое место. Один балл "лондонцы" проигрывают "Тоттенхэму". "Манчестер Юнайтед" с 58 очками – 5-й.

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