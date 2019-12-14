Возвращение Зинченко: поможет ли украинец "МанСити" победить на выезде "Арсенал"

Одним центральных матчей 17-го тура АПЛ станет матч в Лондоне между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Игра состоится в воскресенье, 15 декабря. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Арсенал – Манчестер Сити: ожидания

"Арсенал" уже потерял статус топ-команды в чемпионате Англии. "Канониры" находятся в середине таблицы АПЛ. Их отставание от "Манчестер Сити", с кем им играть, составляет аж 10 очков. До "Ливерпуля", который на первом месте, уже 27 баллов. Это больше, чем команда набрала в этом сезоне (всего 22).

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Стоит отметить, что "Арсенал" до предыдущего тура, в котором он победил "Вест Хэм", не мог одержать победу в девяти матчах (шесть ничьих и три поражения). Только в АПЛ их серия без побед составляла семь матчей.

Но и "МанСити" уже не такой грозный, как в прошлом сезоне. За последние пять матчей в чемпионате "горожане" дважды проиграли. При этом первый матч – главному конкуренту за победу в чемпионате "Ливерпулю". А второй – несколько неожиданно дома в дерби "Манчестер Юнайтед".

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В этих матчах не играл украинец Александр Зинченко. Он восстанавливался после травмы и операции. Но уже в матче против загребского "Динамо" в Лиге чемпионов футболист вышел на замену на 25 минут. Поэтому его можно ожидать увидеть в стартовом составе и на матч против "Арсенала".

Матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 15 декабря. Начало матча в 18:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

А что прогнозируют букмекеры

Шансы "Арсенала" победить в домашнем матче довольно незначительны. Коэффициенты на победу "пушкарей" колеблются от 6,00 до 6,50. Зато победа "МанСити" оценена лишь в 1,40-1,46. Ничья в матче – 5,25-5,75.

Стоит отметить, что букмекеры ожидают большое количество голов. Так, ставки на "тотал матча больше 3,5" принимают с коэффициентом 1,80-1,85. Противовес этому "тотал матча меньше 3,5" оценен в 1,91-2,08.