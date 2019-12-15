Арсенал – МанСити: онлайн-трансляция матча АПЛ

В воскресенье, 15 декабря, "Арсенал" на домашнем поле сыграет с "Манчестер Сити" в рамках 17 тура АПЛ. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

Среди недели команды успешно сыграли свои поединки в еврокубках. "Арсенал" привез ничью из Бельгии, сыграв со "Стандардом" (2:2). Это позволило лондонцам выиграть свою группу Лиги Европы. Что же касается манкунианцев, то хет-трик Габриэля Жезуса помог "Манчестер Сити" взять три очка на поле "Динамо" Загреб. Англичане тоже завершили свою группу в Лиге чемпионов на первом месте.

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Команды провели 197 очных встреч в истории. Из них "Арсенал" выиграл 97 матчей, "Сити" – 55. Еще 45 поединков завершились ничейным результатом. Последние пять встреч между лондонцами и манкунианцами остались за подопечными Гвардиолы. В последний раз "канониры" обыграли "Сити" в рамках АПЛ аж в 2015 году.

Арсенал – МанСити: онлайн-трансляция