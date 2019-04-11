Арсенал – Наполи: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Арсенал – Наполи: где смотреть онлайн матч Лига Европы 2018/2019
Арсенал – Наполи: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / twitter.com/arsenal

Английский "Арсенал" и итальянское "Наполи" поборются за путевку в полуфинал Лиги Европы. Посмотреть матч в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Арсенал" – "Наполи" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Отметим, что игре будет предшествовать программа "Путь в Баку", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Арсенал" – "Наполи" можно будет на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный. За 39 гривен можно оформить подписку на 24 часа по ссылке матча. За 69 гривен – месячный абонемент на просмотр футбольных матчей.

Поединок четвертьфинала Лиги Европы "Арсенал" – "Наполи" состоится в четверг, 11 апреля. Начало игры, в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт 24.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы Наполи Арсенал
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