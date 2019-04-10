Арсенал – Наполи: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" и итальянский "Наполи" составили самую интересную четвертьфинальную пару Лиги Европы. Оба клуба имеют богатую историю и желают победить в Лиге Европы. Букмекеры оценили, кто из команд сможет сделать первый шаг к успеху.

Пути клубов пересекались в еврокубках только однажды. В 2013 году команды играли в одной группе Лиги чемпионов. Матч в Лондоне завершился победой "канониров" 2:0. А в Неаполе местная команда ответила тем же результатом в свою пользу.

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Наставник лондонцев Унаи Эмери является специалистом по Лиге Европы. Испанцу удалось трижды подряд выиграть этот турнир с "Севильей". Поэтому можно ожидать такого же достижения с "Арсеналом". На то, что "пушкари" победят "Наполи" в первом матче коэффициент 2.30. Ничейный результат – 3.50. На победу итальянцев – 3.15.

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Рулевой неаполитанцев Карло Анчелотти также не лыком шит. В активе Папы Карло 6 трофеев в еврокубках – три Лиги чемпионов и три Суперкубка УЕФА. На победу "Наполи" в Лондоне дают коэффициент 2.95. Успех хозяев поля оценили в 2.40. Ничья – 3.55.

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Последний матч в чемпионате "Арсенал" неожиданно проиграл "Эвертону". Подопечные Эмери будут стремиться реабилитироваться и на их победу коэффициент 2.46. Если матч завершится ничьей, то выигрыш увеличится на 3.52. В свою очередь "Наполи" не побеждает два матча подряд. На то, что итальянцы прервут серию и победят лондонцев коэффициент 3.03.

Поединок четвертьфинала Лиги Европы "Арсенал" – "Наполи" состоится в четверг, 11 апреля. Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт 24.

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