"Арсенал" уверенно победил "Наполи" в Лиге Европы: видео

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Арсенал – Наполи: видео голов, обзор матча Лига Европы 2018/19
Арсенал – Наполи: результат матча и видео голов

Лондонский "Арсенал" под руководством Унаи Эмери сделал первый шаг в полуфинал Лиги Европы. В рамках первого матча 1/4 финала лондонцы на своей арене победили "Наполи" из Италии.

Арсенал – Наполи 2:0
Голы: Ремзи, 14, Кулибали, 25 (авт.)

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Пути "Арсенала" и "Наполи" пересекались в еврокубках только однажды. В 2013 году команды играли в одной группе Лиги чемпионов. Матч в Лондоне завершился победой "канониров" 2:0. А в Неаполе местная команда ответила тем же результатом в свою пользу. На этот раз англичане встретились с итальянцами в рамках Лиги Европы.

"Арсенал" очень агрессивно начал матч. "Канониры" прессинговали неаполитанцев и не давали им свободного пространства. В конце концов, стартовый штурм дал свои плоды. На 14 минуте Ляказетт отдал тонкий пас в штрафную на Мейтленда-Найлза, который переадресовал мяч Рэмзи. Аарон не растерялся и протолкнул мяч мимо Мерета – 1:0.

Футболисты "Наполи" после пропущенного гола попытались переместить игру на половину поля хозяев. Однако у итальянцев совершенно не клеилась игра в атаке. В конце концов, уже на старте матча заметными были проблемы в обороне. Защитники "Наполи" запаниковали во время прессинга "пушкарей" и позволили Торрейре завладеть мячом вблизи ворот Мерета. Уругваец долго не думал. Сместившись в центр Лукас нанес дальний удар и мяч оказался в сетке ворот гостей после рикошета от Кулибали - 2: 0 и неаполитанцы во второй раз побывали в нокдауне.

За минуту "Арсенал" блестяще разыграл угловой, который завершился ударом Обамеянга. На этот раз 22-летний Мерет выручил партнеров. После пушки обеих команд затихли почти на 15 минут. На 39 минуте "Арсенал" открыл традиционную для себя стремительную атаку, которая завершилась дальним ударом Обамеянга. Мерет укротил мяч, хоть и неуверенно. Через две минуты габонец завершал очередную атаку лондонцев и пытался перебросить голкипера гостей. Однако тот разгадал замысел нападающего и не позволил огорчить себя в третий раз.

Едва ли не единственную возможность за первые 45 минут в "Наполи" испортил Инсинье. Аллан великолепным вертикальным пасом нашел на фланге Кальехона. Испанец прострелил в штрафную лондонцев, где никто не опекал Инсинье, однако Лоренцо с 11 метров ударил значительно выше ворот. В ответ "Арсенал" провел свою атаку, после чего рефери отправил команды отдыхать.

Арсенал – Наполи – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Наполи" уже выглядел лучше. Итальянцы завладели инициативой, в то время как "Арсенал" решил на некоторое время играть вторым номером. Но острые моменты и дальше были у ворот "Наполи". На 59 минуте Ремзи из пределов штрафной целил под перекладину, но Мерета парировал удар. За минуту лондонцы выполняли угловой, после его опасно головой избил Монреаль. Мяч пролетел чуточку выше ворот.

На 69 минуте "Арсенал" упустил очередную стопроцентную возможность. Колашинац прорвался левым флангом и прострелил в штрафную. Мяч оказался у Мейтленда-Найлза, который с близкой дистанции мощно пробил, но голкипер гостей в великолепном прыжке парировал удар. Через три минуты неаполитанцы ответили не менее опасно. Инсинье выполнил прекрасный прострел на Зелинского, однако поляк в падении не смог переправить мяч в сетку ворот Чеха.

На 80 минуте в очередной раз "хоронить" "Наполи" должен был Рэмзи. Мхитарян все сделал, чтобы валлиец забил: Генрих отдал передачу на Аарона, который с нескольких метров не сумел попасть в цель. Ближе к завершению матча "Наполи" все больше раскрывался, вследствие чего игроки "Арсенала" легко "разрывали" оборонительные редуты гостей. На 88 отличный прорыв снова удался Мхитаряну, который отдал на Обамеянга. Но габонец упустил очередную возможность сделать счет разгромным.

До конца игры "Наполи" так и не удалось серьезно побеспокоить голкипера лондонцев. За весь матч неаполитанцы нанесли только два удара в створ ворот Чеха. Таким образом, за неделю, 18-го апреля, команда Анчелотти постарается обыграть "Арсенал" дома. В 2013 году итальянцам это удалось.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы Арсенал Наполи
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