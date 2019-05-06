"Арсенал" не смог переиграть аутсайдера АПЛ и рискует не сыграть в Лиге чемпионов: видео

Лондонский "Арсенал" рискует не сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. "Канониры" в 27-м туре чемпионата Англии сыграли вничью с "Брайтоном", вследствие чего не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов через лигу.

Арсенал – Брайтон 1:1

Голы: Обамеянг, 9 (пен.) – Маррей, 61 (пен.)

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"Арсенал" очень резво начал матч, поскольку стремился воспользоваться осечкой "Тоттенхэма". Уже на первых минутах Мхитарян целил в угол, но попал в штангу. Следующая быстрая атака "канониров" завершилась пенальти. Монреаля сбили в штрафной, а Обамеянг уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар.

В первом тайме лондонцы имели шансы отличиться как минимум дважды. Сначала Мустафи пробил головой после углового, но голкипер парировал удар. В другом эпизоде Озил отдал изящный пас на Обамеянга, но удар габонца парировал вратарь.

После перерыва гости сумели отыграться. Одиночная атака гостей завершилась пенальти, которое реализовал Маррей. "Арсенал" имел возможность вырвать победу. В частности, Обамеянга с убойной позиции не попал в ворота. Могли "пушкари" и проиграть, если бы не сейв Лено. Сперва голкипер выручил партнеров после удара Марча. После этого Гросс не попал в ворота с близкого расстояния.

Таким образом, "Арсенал" за один тур до окончания чемпионата потерял шансы попасть в то-4, что дает шанс сыграть в Лиге чемпионов. Единственная возможность для "канониров" сыграть в Лиге чемпионов – это выиграть Лигу Европы. Сейчас "пушкари" близки, чтобы сыграть в финале, поскольку в первом матче полуфинального противостояния победили "Валенсию".

Арсенал – Брайтон – видеообзор матча

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