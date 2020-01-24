"Арсенал" предложил новое соглашение "Шахтеру" о переходе Матвиенко

Лондонский "Арсенал" пытается переманить в свои ряды защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко. Однако платить сумму трансфера, которую желает получить "Шахтер", "канониры" не намерены.

Напомним, после того, как стало известно, что "Арсенал" хочет купить Матвиенко, "горняки" выставили на него ценник в 30 миллионов фунтов. Однако платить такие деньги одним платежом в лондонском клубе не хотят.

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По данным "Команда №1", "Арсенал" предложил "Шахтеру" другую схему перехода игрока. Сначала "канониры" берут его в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов. При этом в контракте будет условие об обязательном выкупе контракта игрока летом 2020 за 22 миллиона фунтов.

Но стоит отметить, что вместе весь трансфер будет стоить 26,5 миллиона фунтов, а не 30 миллионов, как этого требуют в "Шахтере". Поэтому согласятся ли в донецком клубе на такой переход – пока неизвестно. Тем более, в условиях успешного выступления центрального защитника на Евро-2020, цена на него может еще возрасти.

Если же трансфер таки состоится, то продажа Матвиенко станет вторым в списке самых дорогих переходов украинских футболистов. Здесь лидерство удерживает Андрей Шевченко. В 2006 году он перешел в "Челси" за 43,3 миллиона евро.