Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч 1 сентября 2019
Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Лондонские клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм" встретятся в 4 туре чемпионата Англии. Посмотреть матч 1-го сентября можно будет онлайн и по телевидению.

Разрешение на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Арсенал" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 1 сентября. Начало в 18:30. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Арсенал Тоттенхем
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