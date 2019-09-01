"Арсенал" совершил камбэк в поединке против "Тоттенхэма"

В воскресенье, 1-го сентября, состоялось дерби северного Лондона. "Арсенал" дома принял "Тоттенхэм". Команды разошлись боевой ничьей.

Арсенал – Тоттенхэм 2:2

Голы: Ляказетт, 45+2, Обамеянг, 71 – Ериксен, 10, Кейн, 40 (пен.)

Читайте также: Чемпионат Англии: результаты матчей 4 тура

Уже на 10 минуте дерби северного Лондона "шпоры" сумели выйти вперед. Лено неуверенно отразил удар игрока "Тоттенхэма". Эриксен воспользовался ошибкой немецкого голкипера и открыл счет.

Обе команды имели хорошие шансы, чтобы отличиться, но именно "Тоттенхэм" удвоил преимущество. Гарри Кейн на 40 минуте реализовал пенальти. Казалось, что "канониры" в нокауте.

Но в компенсированное к первому тайму времени хозяева отыграли один мяч. Ляказетт воспользовался передачей Пепе и забил "гол в раздевалку".

После отдыха "пушкари" заметно увеличили обороты. Многочисленные атаки хозяев поля привели к тому, что счет стал равным. На 71 минуте Обамеянг откликнулся на передачу Гендузі и одним касанием переправил мяч в ворота Льориса.

Как оказалось, гол габонца стал последним в лондонском дерби и клубы разошлись миром. Следующий матч "Арсенал" проведет против "Уотфорда", а "шпоры" померятся силами с "Кристал Пэлас".