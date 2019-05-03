"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео

Лондонский "Арсенал" сумел уверенно победить испанскую "Валенсию" в первом матче полуфинального противостояния.

Арсенал – Валенсия 3:1

Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 – Диакаби, 11

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Обе команды подошли к полуфинальному поединку с кадровыми потерями. За "Арсенал" из-за травм не смогли сыграть Бельерин, Рэмзи, Уэлбек и Холдинг. У испанцев матч пропускали Коклен, Черышев и Кондогбья. Следовательно, "Арсенал" играл по схеме 4:2:3:1, а "летучие мыши" – 5:4:1. Наставник гостей Марселино решил насытить защиту и центр поля.

"Арсенал" и "Валенсия" сразу взялись за дело. На старте матча агрессивнее были гости, которые могли забивать минимум дважды. Сначала Парехо оригинально навесил со штрафного на Родриго, который прострелил в центр штрафной, где нашел Солера. Однако тому не удалось пробить точно. А уже на 11 минуте креативный розыгрыш стандартного положения испанцами завершился голом. Парехо с углового закрутил на Родриго, который сбросил на Диакаби и тот переправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Уже в следующей атаке "Валенсия" могла удваивать преимущество. Парехо нанес дальний удар, который парировал Чех. Мяч отскочил к Мейтленду-Найлзу, который головой поворачивал на Чеха, но Родриго перехватил и перебросил голкипера. Мяч полетел над воротами. Это чрезвычайно завело "пушкарей". На 18 минуте хозяева развернули стремительную атаку, на острие которой оказались Обамеянг и Ляказетт. Первый вывел француза на пустые ворота и Александер сравнял счет. А на 26 минуте Ляказетт сделал дубль. Француз ударом головой замкнул навес Колашинаца – 2:1. К концу тайма команды голов больше не забивали.

Арсенал – Валенсия – видео лучших моментов первого тайма

На старте второго тайма более близкими, чтобы отличиться были "канониры". В течение нескольких минут Ляказетт упустил несколько возможностей. В частности, на 67 минуте арбитр не зафиксировал офсайд у француза, который с близкого расстояния не сумел переиграть Нето. Свой момент после углового был и у "Валенсии", поскольку ошибся Чех. Однако Диакаби не попал в ворота. На 73 минуте Парехо великолепным пасом вывел Гамейро один на один с Чехом, но голкипер лондонцев выиграл свою дуэль у француза.

Еще один момент для себя Гамейро создал на 82 минуте. Обыграв защитников "Арсенала" француз пробил слишком высоко, чтобы рассчитывать на гол. А вот атака "пушкарей" завершилась голом. Сначала Ляказетт мощно выстрелил, однако Нето парировал удар. После этого Колашинац подал на Обамеянга и габонец установил итоговый результат матча 3:1.

"Арсенал" победил 3:1, но "Валенсия" забила гол на выезде, что дает ей небольшое преимущество в ответном матче. Повторная игра ровно через неделю состоится в Валенсии. Начало матча в 22:00.

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