"Арсенал" в последний день купил звездного защитника "Челси"
В Англии закрылось трансферное окно. В последний день множество клубов оформило трансферы. Наиболее неожиданным стало подписание лондонского "Арсенала".
"Канониры" купили у другого лондонского клуба "Челси" центрально защитника Давида Луиса. Сколько заплатили за 32-летнего защитника – не сообщается. По данным Transfermarkt, сумма составила 8,7 миллиона евро.
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Еще больше "Арсенал" заплатил за левого защитника "Селтика" Кирана Тирни. Его оценили в 25 миллионов фунтов стерлингов.
Но кроме покупки, у "пушкарей" была и продажа. За 30,4 миллиона евро вингер Алекс Ивоби перебрался в "Эвертон".
Источник: 24 канал
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