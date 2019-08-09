"Арсенал" в последний день купил звездного защитника "Челси"

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Давид Луис перешел в "Арсенал"
Давид Луис перешел в "Арсенал"

В Англии закрылось трансферное окно. В последний день множество клубов оформило трансферы. Наиболее неожиданным стало подписание лондонского "Арсенала".

"Канониры" купили у другого лондонского клуба "Челси" центрально защитника Давида Луиса. Сколько заплатили за 32-летнего защитника – не сообщается. По данным Transfermarkt, сумма составила 8,7 миллиона евро.

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Еще больше "Арсенал" заплатил за левого защитника "Селтика" Кирана Тирни. Его оценили в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Но кроме покупки, у "пушкарей" была и продажа. За 30,4 миллиона евро вингер Алекс Ивоби перебрался в "Эвертон".

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Теги: Трансферы Спорт Футбол Арсенал Челси
Источник: 24 канал
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