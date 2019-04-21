"Арсенал" в сверхрезультативном матче проиграл "Кристал Пэлас"

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Арсенал – Кристал Пэлас: результат матча и видео голов
Арсенал – Кристал Пэлас: результат матча и видео голов / twitter.com/cpfc

"Арсенал" проиграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби. В 35 туре чемпионата Англии команды на двоих забили аж пять голов.

Арсенал – Кристал Пэлас 2:3
Голы: Озил, 47, Обамеянг, 77 – Бентеке, 17, Заа, 61, Макартур, 69

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35 тур чемпионата Англии подарил еще один неожиданный результат. Сначала "Манчестер Юнайтед" унизительно проиграл "Эвертону". Эстафету у "красных дьяволов" подхватил "Арсенал", который на своем поле неожиданно уступил "Кристал Пэлас".

Первый гол на 17 минуте провел Бентеке. Нападающий гостей не почувствовал сопротивления защитников "канониров" и открыл счет в игре. После этого "Арсенал" провел большое количество атак, но ни одна из них не несла серьезной угрозы, потому первый тайм остался за гостями.

Арсенал – Кристал Пэлас – видеообзор матча

Сразу после перерыва "Арсеналу" удалось отыграться. Месут Озил восстановил паритет. Защитники "Кристал Пэлас" забыли о Месуте, который находился в их штрафной и легко забил гол.

Ближе к середине тайма гостям снова удалось выйти вперед и даже закрепить преимущество. Сначала Заа продавил Мустафе и вывел "Кристал Пэлас" вперед. Третий гол в ворота Лено забил Макартур.

На 77 минуте "Арсенал" отквитал один гол. Обамеянг сделал рейд на половине поля "орлов" и воспользовался ошибкой защитников. Габонец попал точно в угол – 2:3.

На 87 минуте "канониры" имели возможность сравнять счет. Озил сделал великолепный навес в штрафную, но ни Ляказетт, ни Ивоби не сумели дотянуться до мяча. На 89 минуте "пушкари" разыграли комбинацию до последнего, выведя на удар Ивоби, но тот с убойной позиции пробил прямо в руки голкиперу гостей.

В компенсированное время "Арсенал" не успел отыграться и уступил со счетом 2:3. Это восьмое поражение "канониров" в этом сезоне.

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Теги: Спорт Арсенал Новости Спорта Футбол
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