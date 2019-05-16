"Арсенал" жестко раскритиковал УЕФА за финал Лиги Европы в Баку

Лондонский "Арсенал" выступил с критическим заявлением по поводу финала Лиги Европы, который состоится в столице Азербайджана Баку.

УЕФА может дать "Арсеналу", который в финальной игре сыграет с "Челси", всего 6 тысяч билетов.

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"Все в "Арсенале" рады выходу в финал Лиги Европы, мы с нетерпением ждем матча с "Челси" в среду, 29 мая. Однако мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может дать "Арсеналу" максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 000 человек. Время покажет, будет ли возможным для 6000 болельщиков "Арсенала" посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие.

У нас 45 тысяч владельцев абонементов, и пропустить матч такому числу болельщиков за то, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что любой клуб, который оказался в финале, не смог бы удовлетворить спрос со стороны их болельщиков.

Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения. От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финалов, а также, как в этом контексте учитываются требования болельщиков.

Мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при любых будущих решениях относительно выбора мест проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации", – говорится в заявлении на сайте "Арсенала".

Финальный матч Лиги Европы против "Челси" могут пропустить не только английские болельщики, но и футболист "канониров" Генрих Мхитарян. Игрок, скорее всего, не сыграет в финале из-за политический конфликт Армении и Азербайджана.

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