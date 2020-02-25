УЕФА отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год

Нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина дисквалифицировали на один год. Такое решение принял Апелляционный орган УЕФА.

Информацию о дисквалификации Беседина подтвердили на официальном сайте "Динамо".

"Учитывая такой срок отстранения, в сравнении со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", – говорится в заявлении клуба.

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Учитывая, что Беседина отстранили от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.

При этом в клубе пока не знают, будут ли подавать апелляцию. Сначала в "Динамо" хотят получить полный текст решения об отстранении Беседина.