УЕФА отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год
Нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина дисквалифицировали на один год. Такое решение принял Апелляционный орган УЕФА.
Информацию о дисквалификации Беседина подтвердили на официальном сайте "Динамо".
"Учитывая такой срок отстранения, в сравнении со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", – говорится в заявлении клуба.
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Учитывая, что Беседина отстранили от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.
При этом в клубе пока не знают, будут ли подавать апелляцию. Сначала в "Динамо" хотят получить полный текст решения об отстранении Беседина.
- Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме". "Динамовцу" грозила дисквалификация на четыре года.
- В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.