Артем Далакян – жертва войны в Нагорном Карабахе, украинский чемпион мира по боксу

8 февраля в Киеве состоится поединок Артема Далакян и боксера из Венесуэлы Хосбера Переса. Это будет уже четвёртая защита титула для нашего чемпиона.

Хотя Далакян и является чемпионом мира, однако его популярность в Украине значительно ниже чем у других топовых боксеров: Усика, Ломаченко, Гвоздика, Беринчика. Он больше известен среди настоящих фанатов этого вида спорта. С целью исправления этого досадного обстоятельства, наша редакция подготовила для вас рассказ об истории чемпиона Украины по профессиональному боксу.

Биография

Артем Камоевич Далакян родился в столице Азербайджана городе Баку. В 4 года его семья переехала в Украину. Причиной стало начало конфликта в Нагорном Карабахе. Сначала семья боксера непродолжительное время жила в Запорожье, а затем поселилась в Днепре. Именно этот город Далакян и называет своим домом. Спортом начал заниматься еще со школы. Сначала посещал секции по борьбе и тхэквондо, а затем вместе с другом в 13 лет пошел на бокс.

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Артем вспоминает, что кулачные бои многому научили его и не только связанного со спортом. Парень с хулиганским характером стал дисциплинированным, перестал драться на улице, что часто делал до этого.

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Юноша сразу выделялся на фоне сверстников, и в 15 лет получил приглашение из спортивного клуба "Елисей" в Донецке. Парень согласился и именно там начал свою любительскую карьеру.

Любительская карьера

На любительском ринге невероятных результатов украинский армянин не достиг. Наибольший успех – золотая медаль чемпионата мира среди военнослужащих. Стоит добавить, что ее Артем завоевал всего в 18 лет. Причин не слишком яркой карьеры несколько. Во-первых, Далакян не был лидером своей весовой категории в Украине. Во-вторых, стиль бокса больше подходил для выступления в профессионалах.

Профессиональная карьера

В 2011 году начал биться на профессиональном ринге. Первые свои 9 поединков провел в Донецке. После начала конфликта на Донбассе свои бои начал проводить в Киеве и Броварах, один раз выступал в США.

За 5,5 лет выступлений сколотил рекорд из 15 побед, 11 из которых он получил нокаутом. Серьезных оппонентов среди побежденных противников не было, максимум это были хорошие середняки. И вот 24 февраля 2018 года ему выпадает шанс выйти на ринг против чемпиона мира американца Брайана Вилория. И наш боксер воспользовался им на отлично. Он победил в 11 из 12 раундов поединка.

С тех пор чемпион провел 3 успешных защиты титулов, поочередно нокаутировал: тайца Сиричай Таена, доминиканца Грегорио Леброна и еще одного представителя Таиланда Саравута Таворнхама.

Далакян владеет поясом WBA уже почти два года и не намерен его отдавать. На очереди бой с венесуэльцем Хосбером Пересом. Днепрянин подходит к нему явным фаворитом, а учитывая домашний формат проведения боя, точно уступить не должен.

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Семья и личная жизнь

Артем женат, имеет большую семью. Он воспитывает 3 детей, все девочки, которые занимаются гимнастикой. Семья часто в полном сборе посещает бои папы.

Среди своих хобби боксер называет машины, на которых любит быстро поездить и поедание шашлыка, что неудивительно, учитывая его кавказское происхождение.