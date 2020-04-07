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Артем Кравец: Российский чемпионат сильнее украинского, у них нет проблем с войной

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Артем Кравец / УАФ

Форвард "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец сравнил уровень УПЛ и чемпионата России, а также выразил мнением о политике.

По его словам, он не лезет в эту тему и не хочет о ней говорить.

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Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь, что кому-то не понравится,
– заявил Кравец.

"А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений. Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди", – сказал Артем Кравец в интервью Tribuna.com.

  • Кравец выступал за "Динамо" с 2013-го по 2018 год, параллельно играя на правах аренды в киевском "Арсенале", "Штутгарте" и "Гранаде".
  • В нынешнем сезоне чемпионата Турции на его счету 14 матчей и 5 голов. Сезон прекращен из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Война на Донбассе Новости России УПЛ
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