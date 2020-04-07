Артем Кравец: Российский чемпионат сильнее украинского, у них нет проблем с войной
Форвард "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец сравнил уровень УПЛ и чемпионата России, а также выразил мнением о политике.
По его словам, он не лезет в эту тему и не хочет о ней говорить.
Вот так Экс-футболист "Динамо" Алиев, назвавший коронавирус фейком, заболел
Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь, что кому-то не понравится,
– заявил Кравец.
"А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений. Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди", – сказал Артем Кравец в интервью Tribuna.com.
- Кравец выступал за "Динамо" с 2013-го по 2018 год, параллельно играя на правах аренды в киевском "Арсенале", "Штутгарте" и "Гранаде".
- В нынешнем сезоне чемпионата Турции на его счету 14 матчей и 5 голов. Сезон прекращен из-за пандемии коронавируса.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Усик принял участие в уроке для школьников: видеосегодня , 13:44
-
В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем соперникесегодня , 10:50
-
Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантинасегодня , 09:41
-
Мы будто занимались сексом, - эксфорвард "Манчестер Юнайтед" о своем одноклубникесегодня , 13:32
-
UFC 249: Фергюсон официально получил соперника, который заменит Хабибасегодня , 11:36
-
Красивые голы "Динамо" после ударов издалека: яркое видеосегодня , 12:35