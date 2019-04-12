Артем Милевский стал владельцем пивбара в Киеве

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский теперь является совладельцем тематического заведения в Киеве – "Миля Beer Shop"

Информация об открытии заведения у себя на странице в Instagram опубликовал агент футболиста Александр Панков. Он и выложил фотографии из нового заведения, которое готовится к открытию.

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"Пришло время рассказать о новом проекте, который мы запускаем вместе с Артемом Милевским в ближайшие дни. "Миля Beer Shop" – это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артема от самых ранних этапов до сегодняшнего дня", – подписал фото Александр Панков.

Артем Милевский сейчас выступает за белорусский "Динамо-Брест"