Артема Беседина поймали на допинге: кто еще из украинских клубов попадал в скандалы

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в применении запрещенных препаратов.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 19 декабря клуб был уведомлен о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

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Однако, это уже не первый случай в украинском футболе, когда спортсмены попадаются на применении запрещенных препаратов.

Скандальный "Шахтер"

Самый громкий скандал случился в 2018 году, когда многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна официально заявил о том, что у него обнаружили запрещенный препарат. 22 февраля 2018 года Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал хорвата на полгода, до 22 августа.

В июне 2018 года Дарио на правах свободного агента подписал контракт с итальянским "Кальяри", где провел один сезон. В июне текущего года Срна вернулся в Украину и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере".

А вот первые скандалы прозвучали в 2011 году. Тогда запрещенное вещество нашли у игроков "Шахтера" – полузащитника Алексея Гая и вратаря Александра Рыбки.



Алексей Гай

Гай отделался предупреждением. Хавбек принимал лекарства от простуды и сообщил об этом медикам "горняков". Однако они не уделили этому должного внимания. Наказание получил глава медслужбы клуба Артур Глущенко, который был дисквалифицирован на полгода. Рыбка принимал запрещенные мочегонные лекарства для похудения без ведома врачей донецкого клуба. Голкипер был дисквалифицирован на 2 года.

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В 2015 году положительную допинг-пробу на Кубке Америки сдал полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Фред. В крови футболиста обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид. Игрока должны были дисквалифицировать на два года, однако срок сократили до одного года. Бразилец вернулся в игру 27 июня 2016 года и подписал с "Шахтером" новый пятилетний контракт.

Не "Шахтером" единым

На допинге попадались не только игроки "Шахтера". В марте 2017 года дисквалификацию на 1,5 года получил защитник "Александрии" Станислав Микицей. Футболист был пойман на применении препарата для лечения гипертонии, который считается запрещенным.

А что дальше с Бесединым?

Следуя требованиям конфиденциальности, "Динамо" пока не может предоставить футбольной общественности более подробную информацию до окончания соответствующих процедур.

Сейчас форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.