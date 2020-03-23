Артета, больной коронавирусом, рассказал о своем состоянии и течении болезни

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что оправился от коронавируса. Испанский специалист сдал положительный тест 12 марта, после чего самоизолировался.

В комментарии London Evening Standard Артета заявил, что сейчас у него все хорошо и он чувствует, что выздоровел.

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Мне надо было три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Я стал чувствовать себя намного лучше, у меня больше энергии. И теперь я действительно очень хорошо себя чувствую,

– заявил Артета.

37-летний тренер рассказал, как узнал, что заразился коронавирусом. По его словам, все началось во вторник, 10 марта.

"Во вторник днем я почувствовал себя нездорово и пошел к врачу, но его не было на месте. После тренировки мне позвонили из совета директоров, когда я ехал в машине. Мне сказали, что президент "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис сдал положительный тест, и все, кто был в контакте, в опасности", – отметил испанец.

"Арсенал" 27 февраля играл с "Олимпиакосом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Впоследствии Артета рассказал руководству клуба, что у него не лучшее самочувствие. Из-за этого был перенесен матч с "Манчестер Сити", который должен был состояться 11 марта.

В прошлую среду я сдал тест, мне поставили диагноз в пятницу, и мы должны были сообщить об этом в Премьер-лигу, что мой тест дал положительный результат. Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были попасть на карантин, и, следовательно, игры должны были быть прекращены,

– резюмировал Артета.

Сейчас матчи чемпионата Англии по футболу отложены до 30 апреля. Есть вероятность, что оставшиеся поединки будут проходить без зрителей.

УЕФА рекомендовал всем европейским ассоциациям завершить внутренние чемпионаты до конца июня.

По состоянию на 23 марта в Великобритании зарегистрировано 5 683 случая заболевания новым типом коронавируса, 281 человек умер, 178 выписаны из больниц.

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