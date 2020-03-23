Артета, больной коронавирусом, рассказал о своем состоянии и течении болезни
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что оправился от коронавируса. Испанский специалист сдал положительный тест 12 марта, после чего самоизолировался.
В комментарии London Evening Standard Артета заявил, что сейчас у него все хорошо и он чувствует, что выздоровел.
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Мне надо было три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Я стал чувствовать себя намного лучше, у меня больше энергии. И теперь я действительно очень хорошо себя чувствую,
– заявил Артета.
37-летний тренер рассказал, как узнал, что заразился коронавирусом. По его словам, все началось во вторник, 10 марта.
"Во вторник днем я почувствовал себя нездорово и пошел к врачу, но его не было на месте. После тренировки мне позвонили из совета директоров, когда я ехал в машине. Мне сказали, что президент "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис сдал положительный тест, и все, кто был в контакте, в опасности", – отметил испанец.
"Арсенал" 27 февраля играл с "Олимпиакосом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Впоследствии Артета рассказал руководству клуба, что у него не лучшее самочувствие. Из-за этого был перенесен матч с "Манчестер Сити", который должен был состояться 11 марта.
В прошлую среду я сдал тест, мне поставили диагноз в пятницу, и мы должны были сообщить об этом в Премьер-лигу, что мой тест дал положительный результат. Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были попасть на карантин, и, следовательно, игры должны были быть прекращены,
– резюмировал Артета.
- Сейчас матчи чемпионата Англии по футболу отложены до 30 апреля. Есть вероятность, что оставшиеся поединки будут проходить без зрителей.
- УЕФА рекомендовал всем европейским ассоциациям завершить внутренние чемпионаты до конца июня.
- По состоянию на 23 марта в Великобритании зарегистрировано 5 683 случая заболевания новым типом коронавируса, 281 человек умер, 178 выписаны из больниц.
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