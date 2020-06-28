Каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" практически завершили обмен звездными футболистам. Игрок испанцев Артур перейдет в "Ювентус", а лагерь "Барселоны" пополнит Пьянич.

Детали громкого обмена

Артур прилетел в Турин 27-го июня для прохождения медосмотра. Об этом информирует Sport.es.

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23-летний бразилец прибыл в Италию вместе со своим окружением, в частности, юристом, отцом и братом.

По данным Sport.es, трансфер Артура в туринский клуб уже согласован.

Сейчас осталось только определиться, доиграет ли хавбек нынешний сезон в составе "Барселоны" до его фактического завершения, или же покинет "сине-гранатовых" 30 июня.

Сообщается, что Артур уже попросил у "Барселоны" разрешения не играть в августе. Именно тогда каталонцы должны сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пьянич переходит в "Барселону"

Сделка по переходу полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону" также близка к завершению.

30-летний босниец тоже должен пройти медосмотр перед трансфером в испанский клуб.

"Барселона" заплатит за Пьянича 60 миллионов евро и бонусы. "Ювентус" выплатит за 23-летнего Артура около 75 миллионов евро, включая бонусы.

Причиной обмена футболистами пресса называет желание "Барселоны" сбыться травматичного Артура.