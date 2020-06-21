Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение промоутера Боба Арума устроить поединок Лопес – Ломаченко в сентябре со зрителями. Он жестко раскритиковал действия организатора боя.

Свое мнение Уайт выразил на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 11, пишет 24 канал.

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Конфликт с промоутером

Недавно Арум заявил, что собирается в сентябре устроить поединок в легком весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. При этом промоутер подчеркнул, что этот поединок должен состояться только в присутствии зрителей.

Данное заявление разозлило Уайта, потому что недавно Арум обвинил его в безответственности за возобновление турниров UFC в разгар пандемии коронавируса.

Я вернул турниры, а теперь Арум повторяет все мои действия. Он тоже внезапно собрался вернуть фанатов. Арум – осел,

– заявил Уайт.

Добавим, что недавно Уайт составил рейтинг лучших бойцов в истории MMA. В этом списке не нашлось места для наиболее известного бойца Конора МакГрегора.

Кто такой Боб Арум?

Это американский юрист, предприниматель и боксерский промоутер. Основатель и руководитель компании Top Rank, которая занимается боксерским промоушеном и базируется в Лас-Вегасе.

Ломаченко – Лопес: главное о бое