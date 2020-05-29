Украинский боец Можаров побил российского блогера

Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров побил российского блогера Максима Мернеса. Стычка произошла в Пхукете (Таиланд).

Мернес высмеял Можарова

Драка между украинцем и россиянином произошла во время прогулки, сообщает klitschko-brothers.com. Можаров около полгода живет и тренируется в Таиланде.

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Мернес также живет в Пхукете. Он следит за боями ММА (смешанные единоборства) и высмеял Аскара в соцсетях. Онлайн-конфликт закончился для россиянина дракой.

По словам одессита, он встретил Максима Мернеса на улице и спросил, почему тот издевается в Instagram. Россиянин не нашел четкого ответа.

Как говорит Можаров, россиянин спровоцировал его.

Каюсь, не выдержал. Показал ему один из своих фирменных приемов и аккуратно прикоснулся к его лицу кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает о выставочный бой. Это смешно,

– сказал украинец.

Аскар уверяет, что готов драться с Мернесом только левой рукой. "Ноги даже подключать не буду", – добавил украинец.

Он напомнил, что в 2013 году Владимир Кличко в Москве побил Александра Поветкина, а через 5 лет Александр Усик тоже в столице России побил Мурата Гассиева.

По словам Можарова, Мернеса ожидает еще более печальная судьба.

Аскару Можаров 25 лет, он родился и вырос в Одессе. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2014 году. Два года владел поясом чемпиона в китайской организации YunFeng. Провел 25 боев, в которых одержал 19 побед.

Российский блогер с ответом не заставил себя ждать. Он подтвердил, что драка имела место.

Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Точно не ему решать, что мне писать в социальных сетях. Накажу Можарова его же оружием,

– заявил блогер.

Он сказал, что составит "справедливые" правила для проведения боя.

"Куча мышц – это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью – мне нужно будет подготовиться", – сказал Максим.



Максим Мернес / Фото klitschko-brothers.com