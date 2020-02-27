Ассист украинца Безуса не помог "Генту" избежать вылета из Лиги Европы – видео

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус принял участие в голевой атаке бельгийской команды в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы" (1:1).

В бельгийском матче "Гент" открыл счет на 25-й минуте – после великолепного навеса Безуса отличился Джонатан Дэвид. Однако "волки" через четыре минуты восстановили паритет благодаря точному удару Джастина Клюйверта.

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Видео ассиста Безуса

Таким образом, в домашнем поединке 1/16 финала "буйволы" сыграли вничью с "Ромой" (1:1) и остались за бортом турнира. Первый поединок в Италии закончился минимальной победой подопечных Паулу Фонсеки (1:0).