Ассоциация футзала Украины официально приостановила проведение всех соревнований

17 марта благодаря средствам современной связи было проведено заседание Исполкома Ассоциации футзала Украины. Главным вопросом его повестки дня стала остановка всеукраинских соревнований в связи с угрозой коронавируса.

Об этом информирует официальный сайт организации.

Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Заботясь о жизни и здоровье всех без исключения участников всеукраинских соревнований по футзалу, болельщиков и зрителей в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, в связи с введением целого ряда ограничительных мер на региональных и государственном уровнях, Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины решил:

1. Приостановить организацию и проведение всех всеукраинских соревнований по футзалу, начиная с 17 марта 2020 года.

2. Установить, что дальнейшие действия по проведению всеукраинских соревнований по футзалу сезона 2019/2020 годов будут определены специальным решением Исполнительного комитета АФУ, с учетом исчезновения угрозы коронавирусной инфекции в Украине и решений органов государственной власти и местного самоуправления.

3. Комитету по организации и проведению соревнований (Вакула В.И.) поручено довести это решение до сведения всех участников всеукраинских соревнований по футзалу.

4. Рекомендовать региональным ассоциациям футзала приостановить проведение всех своих соревнований регионального, областного и местного уровней.

5. Поручить региональным ассоциациям футзала донести это решение до сведения всех участников соревнований.

Важно Чемпионат Украины по футболу приостановят, – СМИ

6. С момента принятия этого решения – считать утратившим силу решение Президиума АФУ от 12.03.2020 года "Об ограничительных мерах из-за угрозы коронавируса в Украине".

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию АФУ (Гримайло В.В., Вакула В.И.), руководителей региональных ассоциаций футзала и организаторов соревнований, матчей.

Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

Карантин в Украине: основные ограничения / Инфографика 24 канала

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.