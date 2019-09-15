Астон Вилла – Вест Хэм: букмекерский прогноз на заключительный матч пятого тура премьер-лиги
Андрей Ярмоленко едет за победой в Бирмингем. В заключительном матче пятого тура премьер-лиги "Вест Хэм" Украинец сыграет в гостях против "Астон Виллы".
Шансы на победу у соперников практически равны.
Читайте также: Гол Ярмоленко признан лучшим в "Вест Хэме" в августе: видео
Коэффициент
• 2,74 – на победу хозяев;
• 2,62 – гостей из столицы;
• 3,62 – ценник ничьей.
На Вилла Парке эксперты ожидают результативного матча.
Коэффициент:
• 1, 65 – на то, что команды забьют минимум три гола;
• 2,4 – тотал меньше двух с половиной.
В предыдущем туре Андрей Ярмоленко результативно приложилсяк победе молотобойцев.
Очередного гола от украинца ждем в понедельник. Матч "Астон Вилла" – "Вест Хэм" стартует в 22:00 по Киевскому времени.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии