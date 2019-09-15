Астон Вилла – Вест Хэм: букмекерский прогноз на заключительный матч пятого тура премьер-лиги

Андрей Ярмоленко едет за победой в Бирмингем. В заключительном матче пятого тура премьер-лиги "Вест Хэм" Украинец сыграет в гостях против "Астон Виллы".

Шансы на победу у соперников практически равны.

Читайте также: Гол Ярмоленко признан лучшим в "Вест Хэме" в августе: видео

Коэффициент

• 2,74 – на победу хозяев;

• 2,62 – гостей из столицы;

• 3,62 – ценник ничьей.

На Вилла Парке эксперты ожидают результативного матча.

Коэффициент:

• 1, 65 – на то, что команды забьют минимум три гола;

• 2,4 – тотал меньше двух с половиной.

В предыдущем туре Андрей Ярмоленко результативно приложилсяк победе молотобойцев.

Очередного гола от украинца ждем в понедельник. Матч "Астон Вилла" – "Вест Хэм" стартует в 22:00 по Киевскому времени.