Астон Вилла – Вест Хэм: букмекерский прогноз на заключительный матч пятого тура премьер-лиги

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / betnews365.com

Андрей Ярмоленко едет за победой в Бирмингем. В заключительном матче пятого тура премьер-лиги "Вест Хэм" Украинец сыграет в гостях против "Астон Виллы".

Шансы на победу у соперников практически равны.

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Коэффициент

• 2,74 – на победу хозяев;
• 2,62 – гостей из столицы;
• 3,62 – ценник ничьей.

Матч Астон Вілла - Вест Хем букмекери

На Вилла Парке эксперты ожидают результативного матча.

Коэффициент:

• 1, 65 – на то, что команды забьют минимум три гола;
• 2,4 – тотал меньше двух с половиной.

Матч Астон Вілла - Вест Хем букмекери

В предыдущем туре Андрей Ярмоленко результативно приложилсяк победе молотобойцев.

Очередного гола от украинца ждем в понедельник. Матч "Астон Вилла" – "Вест Хэм" стартует в 22:00 по Киевскому времени.

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Теги: Вест Хем Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 канал
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