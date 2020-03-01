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Астон Вилла – Манчестер Сити: где смотреть онлайн финал Кубка английской лиги

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"Астон Вилла" и "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги. Поединок в Украине можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи Кубка Английской лиги в Украине транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

К теме: Астон Вилла – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на финал Кубка английской лиги

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Поединок "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 1 марта. Начало игры в 18:30.

Отметим, что на пути к финалу "Манчестер Сити" в полуфинале победил "Манчестер Юнайтед". А "Астон Вилла" сенсационно одолела "Лестер".

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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