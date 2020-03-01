Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл третий подряд Кубок английской лиги – видео

В воскресенье, 1 марта, состоялась финальная встреча английского Кубка лиги, в которой "Манчестер Сити" минимально обыграл "Астон Виллу" – 1:2.

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Голы: Саматов, 41 – Агуэро, 20, Родри, 30

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"Горожане" являются действующими обладателями трофея и играли в финале Кубка лиги в третий раз подряд. Всего же в клубной истории "Манчестер Сити" есть 6 побед в этом турнире. "Астон Вилла" отстает ненамного: "львы" побеждали в Кубке Лиги 5 раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96. И после той победы официальных трофеев в музее "Астон Виллы" не прибавилось.

С первых минут матча, на радость украинским болельщикам, вышел Александр Зинченко, для которого это первое попадание в стартовый состав со 2-го февраля, когда украинец был удален в матче АПЛ против "Тоттенхэма".

Первыми счет в матче открыли "горожане". Фоден дал передачу на Агуэро возле самой лицевой, а Серхио уверенно пробил с линии вратарской – 1:0.

Видео гола Агуэро

Через 10 минут подопечные Хосепа Гвардиолы удвоили свое преимущество – Гюндоган подал угловой справа, Родри выпрыгнул выше всех и головой пробил в дальний угол.

Видео гола Родри

Правда, одним мячом до конца первой 45-минутки "Астон Вилла" ответила. Навес Эль-Гази слева, и Саматов, опередив опекуна, в красивом прыжке головой пробил в ближний угол – 2:1.

Видео гола Саматова

Во втором тайме "горожане" полностью владели преимуществом и сыграли на удержание счета. Но стоит отметить момент на 88-й минуте, когда "Астон Вилла" разыграла угловой и Энгельс пробил головой – Браво отбил мяч в штангу, а потом все же накрыл его.

Таким образом, "Манчестер Сити" третий год подряд побеждает в Кубке английской лиги. Для Александра Зинченко это уже седьмой титул с "горожанами" – ранее вместе с "Манчестер Сити" он дважды выигрывал АПЛ (2017/18, 2018/19), дважды победил в Кубке Лиги (2017/18, 2018/19), выигрывал Кубок Англии в сезоне 2018/19, а также торжествовал в Суперкубке Англии 2019 года.