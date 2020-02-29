Астон Вилла – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на финал Кубка английской лиги

"Астон Вилла" и "Манчестер Сити" Александра Зинченко 1 марта встретятся в финале Кубка английской лиги. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в матче, а затем и выиграть трофей.

Астон Вилла – Манчестер Сити: прогноз

"Манчестер Сити" выигрывал этот трофей два сезона подряд. В этом году "горожане" не прочь повторить достижение, учитывая, что защитить титул чемпионов Англии уже не получится.

Зато для "Астон Виллы" выход в финал абсолютно не рядовое событие. Поэтому бирмингемский клуб сосредоточит все силы ради положительного результата.

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Прогноз Pari Match

На бумаге подопечные Пепа Гвардиолы абсолютные фавориты. На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,15. Зато победу "Астон Виллы" специалисты оценили коэффициентом 19.

Обе команды являются бескомпромиссными, ведь в последних десяти встречах была зафиксирована одна ничья. "Горожане" одержали 8 побед и однажды уступили бирмингемцам.

Коэффициент на то, что "Манчестер Сити" победит и ТМ 2.5 – 4,30. Если же "Астон Вилла" выиграет матч и ТБ 2.5 – коэффициент 28.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают угадать, какой игрок отметится голом в матче. Коэффициент на то, что Рахим Стерлинг забьет "Астон Вилле" – 2,1.

В стане бирмингемцев специалисты выделяют Борху Бастона. Коэффициент на его гол – 5,5. Коэффициент на то, что первый гол в матче будет забит до 15-й минуты игры – 2,8.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.