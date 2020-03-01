Астон Вилла – Манчестер Сити: онлайн-трансляция финала Кубка английской лиги

"Астон Вилла" и "Манчестер Сити" 1-го марта разыграют Кубок английской лиги. Посмотреть поединок можно онлайн и на сайте Спорт24.

Поединок "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" начнется в 18:30. Начало трансляции на телеканале Setanta Sport в 18:25.

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Смотреть телеканал Setanta Sport можно только онлайн на OTT-платформах. Трансляция матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

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Астон Вилла – Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Составы команд

"Астон Вилла": Нюланд, Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт, Луиз, Накамба, Аль-Мухаммад, Грилиш, Эль-Гази, Саматов.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Гюндоган, Фоден, Давид Силва, Стерлинг, Агуэро.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.