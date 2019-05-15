"Астон Вилла" по пенальти одолела "Вест Бром" и сыграет в финале за право выступать в АПЛ: видео

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"Астон Вилла"
"Астон Вилла" / twitter.com/avfcofficial

Футбольный клуб "Астон Вилла" стал первым участником финала плей-офф за право сыграть в английской Премьер-лиге. Клуб из Бирмингема одолел "Вест Бромвич".

Вест Бромвич – Астон Вилла 1:0, по пенальти – 3:4
Гол: Доунсон, 29

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В первом матче "львы" победили "Вест Бром" со счетом 2:1. В повторной игре "Вест Бромвич" в основное время победил бирмингемцев 1:0, однако в некоторых соревнованиях в Англии правило выездного гола не применяют. Следовательно, счет в двухматчевом противостоянии сравнялся – 2:2 и клубы ждала серия пенальти.

В футбольной лотерее более удачливыми оказались футболисты "Астон Виллы". Хозяева не смогли реализовать две попытки и уступили со счетом 4:3.

В финале "Астон Вилла" сыграет против победителя пары "Лидс" – "Дерби". В первом матче победу со счетом 1:0 одержали павлины.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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