"Астон Вилла" победила "Дерби Каунти" и вышла в АПЛ

В Англии определились все 20 команд, которые в следующем сезоне сыграют в АПЛ. Последнюю путевку получила "Астон Вилла".

"Астон Вилла" в финале плей-офф Чемпионшипа обыграла "Дерби Каунти" 2: 1. Матч состоялся на стадионе "Уэмбли".

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Стоит отметить, что главным тренером "Дерби Каунти" работает Фрэнк Лэмпард. Зато за "Астон Виллу" выступает и является помощником тренера его бывший партнер по "Челси" Джон Терри (однако в этом матче он не сыграл).

Напомним, перед тем право выступить в АПЛ одержали "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед". В Чемпионшип вылетели "Кардифф", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".