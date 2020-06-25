"Аталанта" благодаря голу Малиновского совершила невероятный камбэк в матче с "Лацио": видео

"Аталанта" Руслана Малиновского 7 марта принимала "Лацио"в матче 37 тура Серии А. Хозяева поля смогли сделать камбэк со счета 0:2 и забить три мяча подряд.

Аталанта – Лацио 3:2

Голы: Гозенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 79 – Де Рон, 5 (авт. Аталанта), Милинкович-Савич, 11

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В прошлом туре "Аталанта" дома принимала "Сассуоло". Благодаря дублю Сапаты, Дьимсити, а также автоголу Бурабии разгромили соперника – 4:1.

"Лацио" же сыграло товарищеский поединок с "Тернаной". Матч был под контролем хозяев, которые на классе победили соперника с крупным счетом – 7:2.

Начало за "Лацио"

Со стартовых минут на поле появился украинец Руслан Малиновский.

На 5-й минуте супермомент, чтобы открыть счет был у "Аталанты".Сапата вышел сам на сам, но мяч после удара пролетел рядом со штангой, судья зафиксировал офсайд.

Сразу острота от "Лацио", которая завершилась голом. Быстрая контратака с фланга завершилась прострелом в штрафную, где Мартен де Рон срезал мяч в собственные ворота – 0:1.

"Аталанта" старалась сравнять счет в дебюте встречи, но острее были гости.

На 11-й минуте "Лацио" увеличило счет. Милинкович-Савич решил взять на себя игру и пробить, мяч метко попал во владение Голлини – 0:2.

Убедительная 15-минутка была от гостей встречи. Опасный штрафной заработали хозяева поля. К мячу подошел украинец Малиновский, но его мощный удар попал в стенку хозяев.

Дальним ударом Иммобиле решил проверить голкипера хозяев, мяч пролетел рядом со стойкой. Сразу атака от "Лацио", Гомес развернувшись в штрафной соперников нанес удар – голкипер на месте.

Опять же Иммобиле проверил на бдительность голкипера "Аталанты" – рядом со стойкой. Очень хороший удар выдался у Малиновского-Стракоша в прекрасном прыжке спас команду.

Корреа нанес удар с линии штрафной "Аталанты" - Голлини легко забрал мяч в руки.

На 39-й минуте "Аталанте" удалось сократить счет благодаря блестящей комбинации. Футболист хозяев отдал верховую передачу с фланга, где в штрафной уже был Гозенс, который нанес прицельный удар головой – мяч полетел точно возле стойки. Счет – 1:2.

Гомес пробил низом по центру ворот, но Стракоша вытащил почти "мертвый" мяч – отличная игра голкипера.

Камбэк хозяев

Неплохую возможность забить потерял Гозенс. Он нашел возможность для удара, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота.

Гомес выполнил хорошую подачу в штрафную, но защитники сыграли надежно и выбили мяч подальше от ворот.

На 66-й минуте невероятный удар из-за пределов штрафной нанес Малиновский, мяч полетел точную в правую "девятку", счет равный – 2:2.

"Аталанта" дальше пыталась выйти вперед в счете. Гости во втором тайме показывали совсем другую игру, чем в первой части встречи.

На 79-й минуте команда украинца создала настоящее чудо. Гомес отдал хорошую передачу с углового, а Паломино отличным ударом головой забивает гол по центру ворот – 3:2. Команде удалось забить три мяча подряд.

Лукаку нанес удар с края штрафной, но мяч пролетел выше ворот.

Активный Гомес прекрасно обработал сложный пас, но пробил слишком слабо и прямо по центру ворот, голкипер отбил мяч.

Мурьель хорошо приложился по воротам соперника. Но один из защитников ногой чудом вытащил мяч с линии.

Итоговый счет матча – 3:2.

Обзор матча Аталанта – Лацио

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