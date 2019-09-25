"Аталанта" Малиновского эффектно победила "Рому" Фонсеки на выезде: видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог "Аталанте" обыграть "Рому" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата итальянской Серии А.

Рома – Аталанта 0:2

Голы: Сапата, 70, де Рон, 90

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Малиновский второй тур подряд попал в стартовый состав. После удачного матча против "Фиорентины" Гасперини вновь доверил украинцу место в основе – Малиновский вышел на своей привычной позиции в центре поля.

Первый тайм не ознаменовался огромным количеством опасных моментов, команды почти не угрожали воротам друг друга.

Вторую половину матча намного мощнее провела "Аталанта", и ее успех, судя по игре во втором тайме, не вызвал удивления. На 71-й минуте первый мяч забил вышедший на замену Дуван Сапата, а в конце матча Мартен Де Рооном снял все вопросы о победителе.

"Рома" потерпела первое поражение под руководством экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки. "Аталанта" благодаря победе обошла "волков" в турнирной таблице и поднялась, по крайней мере пока, на третье место.

В следующем туре "Рома" сыграет на выезде против "Лечче". "Аталанта" также в гостях сразится с "Сассуоло" накануне матча Лиги чемпионов против "Шахтера".

Видеообзор матча Рома – Аталанта