Аталанта – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского сыграет против "Манчестер Сити". Другой украинец Александр Зинченко, выступающий за "горожан", в этом матче не сыграет из-за травмы. Однако матч соперников донецкого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов можно будет посмотреть и в Украине.

Матчи Лиги чемпионов в Украине показывают только телеканалы «Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и будут транслировать матч "Аталанта" – "Манчестер Сити". Начало трансляции со стадиона "Джузеппе Меацца" в Милане (там свои еврокубковые матчи временного проводит "Аталанта") в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Аталанта" – "Манчестер Сити" легально можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции платный. Доступ к трансляции матчей стоит 109 гривен в месяц и требует регистрации. Также можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также Setanta.

Стоит напомнить, что в первом матче между этими командами в Манчестере разгромную победу одержали хозяева поля. При этом что первой забила "Аталанта" – дебютным голом за команду отличился как раз украинец Руслан Малиновский.

Как это было: Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити": видео

"Манчестер Сити" в случае победы в этом матче оформить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.