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"Аталанта" не отпускает Малиновского в сборную Украины

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Руслан Малиновский может пропустить товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши. Клуб Руслана "Аталанта" не отпускает футболиста в национальную команду.

Как сообщает "Команда №1", итальянский клуб решил не отпускать своих игроков в расположение сборных в ближайшую международную паузу из-за угрозы распространения коронавируса.

Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные меры на всю страну. Таким образом в Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение.

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"Аталанта", за которую выступает Малиновский, базируется в городе Бергамо, в регионе Ломбардия. Именно там было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом в Италии.

Количество умерших от коронавируса в Италии приблизилось к отметке в 500 человек. Количество зараженных пересекло 9 тысяч человек. Случаи вируса подтверждены во всех 20 итальянских регионах.

Коронавирус и футбол

  • Сборная Украины по футболу должна встретиться с Францией 27-го марта, а Польшей – 31-го. Польша уже официально подтвердила, что поединок пройдет без зрителей.
  • Во Франции также заявили, что игра, вероятно, пройдет без зрителей, однако официального подтверждения пока нет.
  • В Италии решили остановить национальный чемпионат по футболу. В Испании ближайшие недели футбольные матчи будут проходить без болельщиков. В Германии готовятся принять похожие меры.
  • В Лиге чемпионов и Лиге Европы также приняли решение, что поединки состоятся без зрителей. В частности, речь идет о матче ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд и "Барселона" – "Наполи".
  • Также без зрителей состоится матч "Вольфсбург" – "Шахтер" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.


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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу ФК Аталанта Руслан Малиновский
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