"Аталанта" разгромила "Сассуоло", "Интер" остался лидером: результаты 6 тура Серии А

В Италии с 28 по 30 сентября состоятся матчи шестого тура Серии А. Ознакомиться со всеми результатами чемпионата Италии можно в материале Спорт 24.

Ювентус - СПАЛ 2:0

Голы: Пьянич, 25, Роналду, 78

Результаты предыдущего тура: Сенсационное поражение "Милана", победы "Аталанты" и "Интера": результаты матчей 5 тура Серии А

Чемпион Италии принимал на своем поле аутсайдера чемпионата – СПАЛ. Туринцы отставали от "Интера", который занимает первое место, на два очка и планировали подойти к очной встрече с миланской командой, которая состоится в следующем туре, с максимальным результатом.

Ювентус – СПАЛ: видеообзор матча

Самдория – Интер 1:3

Голы: Янкто, 55 – Сенси, 20, Санчес, 22, Гальярдини, 62

Удаления: Санчес, 46 (Интер)

Сампдория - Интер: видеообзор матча

Сассуоло – Аталанта 1:4

Голы: Дефрель, 62 – Гомес, 6, 29, Госенс, 13, Сапата, 35

"Аталанта" приехала в гости к "Сассуоло". На 72-й на поле вышел Руслан Малиновский вместо героя первого тайма Гомеса. Однако Руслан успел "отметиться" только желтой карточкой. Больше счет в матче не менялся – 1:4.