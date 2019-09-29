"Аталанта" разгромила "Сассуоло", "Интер" остался лидером: результаты 6 тура Серии А
В Италии с 28 по 30 сентября состоятся матчи шестого тура Серии А. Ознакомиться со всеми результатами чемпионата Италии можно в материале Спорт 24.
Ювентус - СПАЛ 2:0
Голы: Пьянич, 25, Роналду, 78
Результаты предыдущего тура: Сенсационное поражение "Милана", победы "Аталанты" и "Интера": результаты матчей 5 тура Серии А
Чемпион Италии принимал на своем поле аутсайдера чемпионата – СПАЛ. Туринцы отставали от "Интера", который занимает первое место, на два очка и планировали подойти к очной встрече с миланской командой, которая состоится в следующем туре, с максимальным результатом.
Ювентус – СПАЛ: видеообзор матча
Самдория – Интер 1:3
Голы: Янкто, 55 – Сенси, 20, Санчес, 22, Гальярдини, 62
Удаления: Санчес, 46 (Интер)
Сампдория - Интер: видеообзор матча
Сассуоло – Аталанта 1:4
Голы: Дефрель, 62 – Гомес, 6, 29, Госенс, 13, Сапата, 35
"Аталанта" приехала в гости к "Сассуоло". На 72-й на поле вышел Руслан Малиновский вместо героя первого тайма Гомеса. Однако Руслан успел "отметиться" только желтой карточкой. Больше счет в матче не менялся – 1:4.
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