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Аталанта – Рома: где смотреть матч чемпионата Италии

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Аталанта – Рома: где смотреть

В субботу, 15 февраля, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского будет принимать "Рому". В Украине этот матч можно посмотреть по телевизору, а также онлайн.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет поединок "Аталанта" – "Рома" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Аталанта" – "Рома" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

"Аталанта" и "Рома" являются соседями в турнирной таблице Серии А. Сейчас "Аталанта" удерживает 4-ю строчку, которая позволяет в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

"Рома", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, проигрывает "бергамаскам" всего три очка. Таким образом, противостояние "Аталанты" и "Ромы" будет так называемым матчем за 6 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Рома ФК Аталанта
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