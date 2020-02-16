"Аталанта" с Малиновским в ярком матче победила "Рому" Фонсеки: видео

"Аталанта", в которой выступает украинец Руслан Малиновский, 15 февраля принимала "Рому" в рамках 24 тура Серии А. Поединок завершился драматичной победой команды Бергамо.

Аталанта – Рома 2:1

Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 – Джеко, 45

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Поединок лучше начали хозяева. В первой половине игры сначала выход один на один не использовал экс-игрок "Металлиста" Гомес. Вратарь "Ромы" выиграл дуэль, парируя удар.

После этого Гомес отдал прекрасный пас на Иличича, который пробил в одно касание, но не попал. А после штрафного шедевр едва не удался Толо.

Защитник "Аталанты" пробил ударом через себя из пределов штрафной, но совсем немного не попал.

В футболе есть неписаное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. В конце тайма Паломино грубо ошибся, позволив нападающему "Ромы" Эдину Джеко убежать один на один с Голлини. Босниец мастерски положил мяч в угол – 1:0.

После перерыва "Аталанта" вышла в совершенно другом настроении. На 50 минуте Паломино реабилитировался за ошибку в первом тайме. Защитник после подачи с углового замкнул передачу на дальней штанге – 1:1.

"Аталанта" не уменьшала давления и бомбила ворота "Ромы". На 59 минуте "бергамаско" добились своего. Пашалич, который только вышел на поле, получил передачу от Фройлера и первым касанием положил мяч в "девятку" – 2:1.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в конце матча.

Таким образом, "Аталанта" по итогам тура сохранила четвёртую позицию. Отрыв от "Ромы" теперь составляет 6 очков.

Зато кресло под экс-тренером "Шахтера" Пауло Фонсека в Риме сильно зашаталось.

Аталанта – Рома: видеообзор матча