Аталанта – Рома: огорчит ли Малиновский команду экс-тренера "Шахтера"

В субботу, 15 февраля, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского встретится с "Ромой" в рамках 24 тура чемпионате Италии. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Аталанта – Рома: прогноз

"Аталанта" и "Рома" соседствуют в турнирной таблице Серии А. Теперь "Аталанта" удерживает четвёртое место, которое позволяет в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

"Рома", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, проигрывает "бергамаскам" всего три очка. Таким образом, противостояние "Аталанты" и "Ромы" будет так называемым матчем за 6 очков.

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Прогноз Фаворит Спорт

Накануне матча "Аталанта" фаворит на бумаге. Победу подопечных Джан Пьеро Гасперини оценивают коэффициентом 1,82.

"Рома" рассматривается так называемым андердогом. Победу "волков" специалисты оценили коэффициентом 3,85. Коэффициент на ничью в поединке – 4,10.

Прогноз Pari Match

В последних пяти матчах дома в чемпионате Италии "Аталанта" получила только одну победу в игре с "Ромой". Победу "Ромы" в один мяч или ничью в поединке оценено коэффициентом 2,55.

Если же "Аталанта" нанесет поражение подопечным Паулу Фонсеки или в игре будет зафиксирована ничья – коэффициент 2,17.

Прогноз 1xbet

В предыдущем туре украинец Руслан Малиновский принес своей команде победу, забив решающий гол. Коэффициент на то, что Малиновский оставит автограф в воротах "Ромы" – 3.

Зато лучшим бомбардиром "Ромы" является босниец Эдин Джеко. Его гол в ворота соперника оценен коэффициентом 2,3.

Обзор матча "Аталанта" – "Рома" читайте на сайте Спорт24.