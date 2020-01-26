"Аталанта" с Малиновским забила 7 голов сопернику в матче с двумя удалениями и пенальти – видео

"Аталанта" украинского футболиста Руслана Малиновского с неприличным счетом победила в чемпионате Италии. 25 января "бергамаски" на выезде уничтожили "Торино".

Торино – Аталанта 0:7

Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45+1 (п), Муриэль, 86 (п), 88

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Уже в первом тайме футболисты "Торино" вытаскивали мяч из своей сетки трижды. Голами отметились Иличич, Госенс и Сапата. При этом "бергамаски" потеряли немало стопроцентных возможностей.

После перерыва "Аталанта" продолжила парад голов: Иличич и Муриэль оформили дубль. Украшением игры стал гол Иличича из центра поля.

Из-за разгромного результата нервы не выдержали у Иццо и Лукича. Они получили удаление и не доиграли поединок.

Украинец Малиновский вышел на поле на 71 минуте игры, но результативными действиями не отметился.

После 21 тура "Аталанта" набрала 38 очков и делит 4-ю строчку с "Ромой". Впрочем, "волки" имеют игру в запасе.

Торино – Аталанта видеообзор матча