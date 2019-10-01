Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" 1-го октября сыграет второй матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником украинской команды будет новичок турнира – итальянская "Аталанта".

Аталанта – Шахтер. Главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Милан, "Джузеппе Меацца"

Когда: вторник, 1 октября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

Эксперты считают, что именно итальянский и украинский клубы поведут борьбу в группе C за вторую строчку. Хотя обе команды проиграли первые поединки в Лиге чемпионов. Если "горняки" логично уступили фавориту группы "Манчестер Сити", то бергамаски сенсационно были разгромлены загребским "Динамо".

"Шахтер" должен выиграть игру с "Аталантой", чтобы подходить к двум поединкам с "Динамо" в выгодном турнирном положении. "Аталанта" крепкая итальянская команда, но крайне неопытная. Кроме того, обе команды очень забивные, но "грешат" в обороне. Это добавляет любопытства игре, поскольку можно ожидать большое количество голов.

А что говорит статистика?

"Шахтер" и "Аталанта" никогда не играли друг против друга. Итальянцы не могут победить и забить в еврокубках уже три матча (Н2 П1). При этом поражение в Загребе прервало семиматчевую беспроигрышную серию "Аталанты" на европейской арене (В3 Н4).

Поражение от "Динамо" стало для "Аталанты" всего вторым за 15 последних еврокубковых встреч (В7 Н6). Для "Аталанты" это будет 37-й матч в еврокубках и седьмая европейская кампания в целом. В сезоне 1987/88 бергамаски стали полуфиналистами Кубка кубков, а три года назад дошли до 1/4 финала Кубка УЕФА.

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В первом туре "Шахтер" в Харькове уступил "Манчестер Сити". В восьми последних матчах Лиги чемпионов у дончан всего одна победа (Н3 П4). Победа 3:2 против "Хоффенхайма" в пятом туре прошлого розыгрыша ЛЧ – единственная победа "Шахтера" в 10 последних еврокубковых матчах (Н4 П5).

В прошлогоднем групповом этапе "Шахтер" набрал на выезде четыре очка. Победа над "Хоффенхаймом" стала для "горняков" второй в последних 12 гостевых матчах основной сетки Лиги чемпионов (Н2 П8). Если брать период в шесть последних групповых этапов, "Шахтер" выходил дальше в трех случаях.

В 11 матчах в Италии у "Шахтера" только одна победа – 3:2 над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2010/11. Последний визит обернулся минимальным поражением от той же "Ромы" и вылетом на первой стадии плей-офф-2017/18.

Что стоит знать об Аталанте

В прошлом чемпионате Италии "Аталанта" заняла третье место, показав лучший результат в своей истории, а также дошла до финала Кубка Италии. "Бергамаски" выступают в еврокубках третий сезон подряд.

Они добрались до 1/16 финала Лиги Европы, где уступили дортмундской "Боруссии" (2:3 дома, 1:1 в гостях). В ЛЕ-2018/19 "Аталанта" выбыла еще в раунде плей-офф, уступив "Копенгагену" в серии пенальти (3:4) после нулевой ничьей по сумме двух встреч. До этого бергамаски обыграли в квалификации "Сараево" (общ. 10:2) и "Хапоэль" из Хайфы (общ. 6:1).

"Аталанта" не проигрывает дома в еврокубках 12 матчей подряд (В6 Н6). Последнее поражение ей нанес "Мехелен" (1:2, общ. 2:4) в полуфинальном матче Кубка кубков-1987/88. Это единственное поражение "Аталанты" в 17 домашних матчах на европейской арене (В10 Н6).

"Аталанта" – единственный дебютант группового этапа в Лиге чемпионов-2019/20. Бергамаски стали 10-м итальянским клубом на этой стадии и 141-м в целом. Домашние матчи группового этапа "Аталанта" проводит на "Сан-Сиро" – арене "Милана" и "Интера".

Как команды подходят к этому матчу

"Аталанта" выиграла уже 10 гостевых матчей в 2019 году. Больше выездных побед в топ-5 европейских чемпионатах одержал только "Манчестер Сити" – 11. В летнее трансферное окно итальянцы солидно усилили состав. Пришли: Луис Мюриэль ("Севилья"), Руслан Малиновский ("Генк"), Гильерме Арана ("Севилья", аренда), Симон Кьер ("Севилья", аренда).

"Аталанта" выиграла все четыре выездных матча в этом чемпионате Италии. 25 сентября гол Дувана Сапата и точный удар Мартена де Роонома головой позволили бергамаскам одолеть "Рому" 2:0. В субботу, 28 сентября, "Аталанта" разгромила "Сассуоло" на его поле 4:1 и поднялась на третье место в таблице.

Девять из 15 голов "Аталанты" в этом сезоне были забиты во втором тайме. Восемь из них – в последние 30 минут.

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"Шахтер" начал сезон с поражения 1:2 от "Динамо" в Суперкубке Украины. Это было третье поражение "горняков" от киевлян в матчах турнира за четыре года. Больше на внутренней арене в этом сезоне "Шахтер" не проигрывал.

В девяти стартовых турах чемпионата Украины "горняки" одержали девять побед при разнице забитых и пропущенных мячей 28:6.

В пятницу, 27-го сентября, дончане дома разгромили "Ворсклу" 4:0. "Шахтер" не проигрывает в чемпионате 38 матчей подряд (В33 Н5). Последнее поражение во внутреннем первенстве "горняки" потерпели 3 августа 2018 года, когда со счетом 0:1 уступили в Киеве "Динамо".

Победная серия дончан в чемпионате Украины с учетом прошлого сезона составляет уже 11 матчей.